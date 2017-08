Des étudiants turcs en visite à Bouira

Par DDK | Il ya 37 minutes | 123 lecture(s)

Une délégation de jeunes étudiants turcs a sillonné, la semaine dernière, plusieurs communes de la wilaya de Bouira, dont Aghbalou et Saharidj. Elle a eu à visiter de nombreux sites, à l’image de Tikjda, Tala Rana et la forêt d'Errich.

L’initiative organisée par l’agence turque de coopération et de coordination "Tika" en collaboration avec El Anis Association For Youth Motivating d’Alger entre dans le cadre des échanges culturels entre les jeunes des deux pays. Selon Adel Lahbib, président de cette association, l’objectif de ces actions «est de promouvoir le tourisme, faire connaître le patrimoine culturel algérien et encourager les échanges entres les jeunes des deux pays», A Takerboust, première étape de la visite, la délégation des jeunes turcs a été reçue dans la matinée de samedi dernier par les membres de la section des scouts Slimane Amirat et a eu droit à une visite guidée du village. Ainsi les jeunes turcs ont visité une tour situé au cœur du village, un vestige historique datant de l’ère coloniale. Cet ouvrage fortifié a été érigé en 1952 par les français et servait de poste de surveillance aux soldats français. Sur place, un exposé sur l’histoire du village, notamment durant l’époque coloniale a été assuré. La délégation s’est rendue par la suite dans une huilerie traditionnelle kabyle, et a reçu des explications sur l’histoire de l'huilerie et le processus de la transformation des olives en huiles. A Akhriv Oumalou, les étudiants turcs ont visité une source d’eau et ont entrepris une opération de nettoyage des lieux. Dans l’après-midi de la même journée, la délégation s’est rendue dans la forêt d'Errich, à la lisière de la ville de Bouira pour organiser une campagne de nettoyage des lieux. Le lendemain soir, la destination a été la commune de Saharidj. Reçue par le maire Ali Belkacemi, la délégation des étudiants a participé à une action de volontariat dans le village Ath Hamad, où une école primaire a été repeinte. Ensuite, direction la fameuse source Lainser Averkane et le site de Tala Rana. Sur les lieux, les hôtes de Saharidj ont pu découvrir la beauté du site et des paysages du parc national du Djurdjura (PND). Une soirée artistique a été organisée et a vu la participation d’artistes locaux dont des chanteurs. Pour les jeunes étudiants turcs, c’était une occasion d’échanger avec des jeunes kabyles et de découvrir les coutumes et us locales et la culture amazighe. Durant le troisième et dernier jour de la visite, la délégation s’est rendue à la station climatique de Tikjda, où une campagne de nettoyage du site a été organisée en collaboration avec les responsables du parc national du Djurdjura (PND). Profitant de haltes, les turcs ont visité les différents endroits dont regorge Tikjda, et ont pris des photos souvenirs. Dans l’après-midi de la même journée, une visite guidée de la station de la radio locale (radio Bouira) a été effectué par les hôtes de Bouira. Accueillis par les journalistes et le personnel de la radio, ils ont reçu des explications sur le travail des journalistes et aussi sur les programmes assurés par la station. Revenant sur cette visite dans la wilaya de Bouira, le président de l’association El Anis dira que celle-ci a été très intéressante dans la mesure où les jeunes turcs ont pu découvrir la région, ses sites historiques et touristiques, sa culture et ont pu échanger avec les jeunes et la population locale. «Les jeunes turcs ont été émerveillés et agréablement surpris en découvrant la beauté de la région et l’accueil de sa population», a confié notre interlocuteur. Ce dernier nous fera savoir que la délégation va poursuivre sa tournée à travers le pays et elle ira à Blida puis à Tlemcen.

Djamel M.