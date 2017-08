Suicide d’un père de famille à Bouakache

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Un homme de 32 ans, père de deux enfants et répondant aux initiales D. S., s’est donné la mort par pendaison, vendredi dernier, près de son domicile familial, sis au village de Bouakache, dans la commune d’El-Adjiba. Selon une source locale, ce sont les voisins du défunt qui ont découvert le corps sans âme, pendu à un arbre près de sa maison. Alertée, une équipe de la Protection civile s’est déplacée sur les lieux et a évacué le corps vers l’hôpital de Bouira pour les besoins d’autopsie, alors qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie pour déterminer les causes exactes de ce drame qui a secoué toute la région. Selon la même source, le défunt ne souffrait d’aucun trouble psychique.

O. K.