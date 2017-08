Algérie poste rassure

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Comme à l’accoutumée et à l’approche des fêtes religieuses ou autres événements, le spectre du manque de liquidités, au niveau des bureaux de postes, refait surface.

En effet, la population de Tizi-Ouzou appréhende la pénurie de liquidités à la veille de la fête de l’Aïd et de la rentrée scolaire. Le sous-directeur d’Algérie poste de Tizi-Ouzou, M. Rabah Mahamed, lui, se veut rassurant : «Il n’y aura aucune pénurie de liquidités au niveau des bureaux de postes. Le rythme d’approvisionnement d’été est maintenu jusqu’à présent. Donc, la rupture du stock dans les bureaux de postes est exclu d’avance», expliquera-t-il. Mais force est de constater que le terrain démontre le contraire des propos de ce responsable, car ces derniers mois, certains bureaux se plaignent justement de cette rupture. D’après notre interlocuteur, «ceci est dû à la gestion des bureaux de postes et non au manque de liquidités. Les petits bureaux ont un montant d’argent bien limité, c’est-à-dire selon le statut. S’il y a rupture du stockage, cela n’est pas dû au manque de liquidités mais beaucoup plus au manque d’analyse et de statistiques pour prévenir ces désagréments». Toujours selon notre interlocuteur, le rythme de croisière de l’été est maintenu pour faire face à l’Aïd et à la rentrée scolaire et que les retraits des salaires, des pensions et autres prestations se sont déroulés dans de bonnes conditions. Une virée dans les bureaux de postes de la ville de Tizi-Ouzou, où des chaînes interminables se formaient d’habitude devant les lieux, confirme les propos du responsable. L’influence des clients au niveau des guichets de prestation est ordinaire et les distributeurs automatiques de billets (DAB) sont, pour la majorité, sans clients. Une chose qui rassure les clients des comptes CCP qui pourront donc retirer leur argent pour faire face aux dépenses de l’Aïd et de la rentrée scolaire. Saisissant cette opportunité, le sous-directeur d’Algérie poste de la wilaya de Tizi-Ouzou invite les détenteurs de comptes CCP à commander sur Internet la carte Dhahabia qui sera fonctionnelle dans les DAP incessamment. Quelque 20 000 cartes Dhahabia ont été réceptionnées et elles seront distribuées, ces jours-ci, au niveau des bureaux de postes. Cette nouvelle carte est délivrée un mois après l’avoir commandée sur Internet.

Farida Elharani