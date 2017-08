Bilan des activités de la saison estivale !

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

«Plus de 100 spectacles artistiques ont été assurés par la direction de la culture avec la participation de plus de 150 artistes, et ce à travers toute la wilaya», indique un communiqué de la direction de la culture. Au volet des prestations culturelles, la direction de la culture a assuré plusieurs actions durant l’ensemble des fêtes populaires et festivals, organisés dans plusieurs villages de la wilaya et cérémonies organisées par les APC, comités de villages et associations pour honorer les lauréats des différents paliers avec un nombre de 67 communes bénéficiaires». La mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel est une préoccupation majeure de la direction de la culture. Dans les prochains jours, la direction de la culture rendra public son programme détaillé quant à la 2ème édition du Salon de l’enfant, la 1ère édition du Salon de la bande dessinée, un colloque sous le thème «La place du livre numérique dans les bibliothèques de lecture publique», et une rencontre littéraire avec M. Slimane Hachi autour des textes de Mouloud Mammeri. Les dates des différents festivals seront arrêtées prochainement.

M. A. Tadjer