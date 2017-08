Réquisition de 678 commerçants

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

à l’approche de l’Aïd El-Adha, et pour assurer la disponibilité des produits de large consommation, la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a réquisitionné pas moins de 678 commerçants. Une mesure prise pour garantir la permanence durant les deux jours de fête. Pour parer à toute éventuelle surprise ou défection, des réquisitions ont été remises en mains propres aux commerçants installés sur les 67 communes de la Wilaya. Il s’agit en effet de 96 boulangeries, 353 entre alimentations générales et fruits et légumes, quatre laiteries et cinq minoteries, deux unités de production d’eau minérale et 218 entre restaurants, cafés et stations de services. Pour veiller à l’application de ce programme, les services concernés de la direction du commerce ont désigné 46 agents de contrôle, qui seront sur le terrain et vérifieront si les commerçants réquisitionnés ont assuré leurs permanences pendant ces deux journées de l’Aïd, a-t-on appris sur place. «On rassure les habitants de notre région que les produits de large consommation seront disponibles durant les deux jours de l’Aïd El-Adha, car tous les moyens humains et matériels sont mobilisés par la DCW pour le contrôle et le suivi de l’opération à travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou», dira le Directeur du Commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Said Bechkir. Signalons que cette mesure tend à devenir une règle incontournable. Les autorités ne manqueront pas d’affirmer qu’elles durciront les sanctions contre les commerçants réfractaires qui ne respecteront pas l’obligation de permanence. La loi est pourtant claire : la fermeture non réglementée du commerce concerné, expose le contrevenant au paiement d’une amende de 30 000 à 200 000 DA. Il sera procédé également à la fermeture administrative du local abritant l’activité commerciale par arrêté du Wali.

Rachid A.