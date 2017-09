Les habitants de la cité Baghdad ferment la mairie

Par DDK | Il ya 59 minutes | 102 lecture(s)

Les habitants de la cité Baghdad, à quelques encablures du chef-lieu communal de Tadmaït (à 18 km à l'Ouest de Tizi-Ouzou), ont fermé, mercredi dernier, le siège de leur APC.

Les protestataires disent avoir recouru à cette action pour exprimer leur mécontentement contre les coupures récurrentes d’électricité qui durent depuis longtemps déjà. En effet, plusieurs dizaines de résidents de ladite cité ont cadenassé le portail de la mairie pour maintenir la pression sur les autorités locales ainsi que les services concernés et ce, afin de trouver une solution définitive à leur souffrance. Selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, ces interruptions du courant électrique plonge constamment tout le quartier dans le noir. Cela cause d'énormes désagréments aux locataires. Aussi, les protestataires affirment que le transformateur alimentant le quartier s’avère insuffisant pour assurer une alimentation permanente, en raison de la surconsommation durant cette période des grandes chaleurs, mais également de l’extension dudit quartier. De plus, un nouveau transformateur a été installé depuis bien longtemps, mais sa mise en service tarde à voir le jour. De ce fait, ces mêmes habitants exhortent les services de la Sonelgaz à mettre fin à cette pénible situation qui n’a que trop duré. «Nous vivons quotidiennement un véritable calvaire en raison de ces coupures répétitives qui interviennent en ces moments de grandes chaleurs. Pourtant les services concernés ont été sollicités à cet effet à maintes reprises, mais en vain. Nous voulons, à travers notre action, interpeller, encore une fois, les services de la SDC afin qu'ils prennent en charge sérieusement nos doléances», dit Ahcène, l’un des protestataires. Une délégation, composée de l’adjoint au maire et de représentants dudit quartier, a été reçue au siège de la Sonelgaz de Tizi-Ouzou. Les responsables de cette société ont promis de prendre en charge le problème dans les meilleurs délais, a-t-on appris de sources locales. Pour rappel, ces locataires avaient fermé la mairie de Tadmaït il y a 15 jours de cela pour le même motif.

Rachid A.