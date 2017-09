Ouaghzen honore ses lauréats

Par DDK | Il ya 59 minutes | 95 lecture(s)

Ouaghzen est l’une des rares agglomérations de la région de Aïn El-Hammam dont les enfants peuvent se targuer d’avoir obtenu d’excellents résultats aux différents examens de fin d’année. Pour la deuxième année consécutive, en effet, les jeunes villageois ont réussi un cent pour cent à l’examen de cinquième, du BEM, du baccalauréat et en licence. Qui dit mieux ? Tout ce beau monde était rassemblé, mercredi soir, sur la place du village pour un hommage ô combien mérité. Les villageois, réunis autour du comité de village, ont concocté un programme de divertissement pour célébrer comme il se doit cette réussite. L’inévitable DJ avait déjà entonné sa musique, comme pour appeler au rassemblement les hommes, les femmes et les enfants qui allaient exprimer leur joie avec d’interminables danses dans la cour de Tajmaât. Les jeunes qui chantaient à tue-tête, s’en donnaient à cœur joie sous l’œil attentif des membres du comité du village. À près de quatre vingt ans, l’infatigable Mohand Salah, membre actif dans l’organisation, ne cessait de se démener aux côtés des jeunes du comité pour leur prodiguer des conseils. Ancien haut cadre de l’État, il consacre son temps libre à aider les siens par son expérience. Actif comme à ses plus belles années, il continue à gérer la bibliothèque du village qu’il a lui-même créée et dotée de centaines d’ouvrages lui appartenant. Notons qu’en guise de cadeaux pour ce «carton plein», les heureux lauréats ont reçu des enveloppes que le comité leur a attribuées à la place des traditionnels cadeaux. Les responsables nous donnent rendez-vous pour l’an prochain «avec autant de résultats, plus un doctorat». Notons que pour éviter toute confusion, les villageois insistent pour préciser que Ouaghzen-village est la seule agglomération de ce nom dans la commune de l’ex-Michelet. «Le hameau situé à cinq cents mètres, en contrebas, doit, comme à sa création, être désigné sous le nom de Baqalem», précise-t-on.

A.O.T