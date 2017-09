Le wali Bouderbali au chevet de Said Boukhari

Par DDK | Il ya 1 heure | 166 lecture(s)

Le wali de Tizi Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, s'est rendu, hier, à l'hôpital de Belloua (Sanatorium) en compagnie de la directrice de la culture, Mme Nabila Goumeziane, pour s'enquérir de l'état de santé de Saïd Boukhari, hospitalisé dans cette structure suite à la détérioration de son état de santé, ces derniers jours. Tout en lui souhaitant un prompt rétablissement, le wali a rassuré Said Boukhari de son entière disponibilité. Pour rappel, un comité de soutien à Said Boukhari, cet ancien militant de la cause amazighe et de la démocratie, a été créé pour lui venir en aide sur le plan social, financier et médical. C’est ainsi qu’un formidable élan de solidarité de toutes les franges de la société s’est exprimé dès les premiers jours envers ce retraité de l’éducation, et père de famille de cinq enfants. Plusieurs artistes et personnalités se sont déplacés à son domicile et à l’hôpital pour lui apporter leur soutien et leur solidarité dans ces moments très difficiles pour le malade, à l’instar de Mouloud Lounaouci, Ait Menguellet, Zedek Mouloud, entre autres. À signaler qu’un gala en hommage à Said Boukhari est prévu le 16 septembre prochain, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Farida Elharani