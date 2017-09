Encore un incendie dévastateur

Par DDK | Il ya 58 minutes | 117 lecture(s)

Il était environ 16 heures avant-hier lundi, quand un incendie s’est déclaré au lieu dit Vougouzath, entre les villages de Bouhamdoune (Commune de Maâtkas) et Agouni Boufal (Commune de Souk el-Ténine).

Favorisé par un léger vent, les flammes ont réussi, en l’espace de deux heures, à ravager plusieurs dizaines d’hectares d’oliveraies, mais aussi d’autres arbres tels que le chêne, le pin et autres végétations et broussailles. Les dégâts n'ont touché que la flore. L’intervention des éléments de la Protection civile de Draâ Ben Khedda, Tizi-Ouzou et Ouadhias avec l’appui des moyens roulants des communes de Maâtkas, Souk El-Ténine, Mechtras et Tirmitine, mais aussi de l’Algérienne des Eaux, a permis de circonscrire le feu en fin de soirée. Il aura fallu la fermeture du tronçon du CW147 que les flammes ont pu atteindre, afin que les pompiers puissent se mettre en action en toute liberté et facilité, car l’axe routier reliant Maâtkas à Souk El-Ténine était complément bouclé par les services de sécurité (sûreté de daïra et la brigade de gendarmerie nationale de Maâtkas). Les éléments de la Protection civile sont restés sur place toute la nuit et durant la matinée d’hier, pour surveiller une éventuelle reprise des feux. Cependant, l’absence de pistes agricoles dans cette contrée a rendu la lutte contre ce feu extrêmement difficile et dangereuse. Il convient de souligner que la population, notamment les jeunes de Maâtkas et de Souk El-Ténine ont fait preuve d’héroïsme et ont pris, parfois même, des risques en luttant avec les moyens dérisoires contre les flammes. Même si l’on enregistre une sensible baisse de températures en ce début de mois de septembre, les risques de déclaration d’incendies sont toujours là, notamment face à l’absence de pluies et la sécheresse qui perdure.

C. A.