Mise en service du réseau de gaz

Par DDK | Il ya 58 minutes | 112 lecture(s)

Après les essais concluants effectués sur le terrain, les services de la Sonelgaz ont procédé, avant hier, à la mise en service du réseau de transport du gaz réalisé au profit de plus de dix mille habitants de la localité de Boumahni. S'étendant sur 6 km, le nouveau réseau relié à un poste de détente, réalisé au lieu dit Thighilt Amar Aïssa, permettra dans les prochains jours d'alimenter 16 villages en gaz naturel. Une commodité très attendue par des centaines de familles qui peinent à s'approvisionner en bouteilles de gaz. Pour rappel, les travaux de pose des canalisations ont nécessité de grands efforts des autorités locales. Leur contribution a été salutaire pour gérer le dossier de l'indemnisation des propriétaires de terrains agricoles, touchés par le passage du gazoduc. Une opposition a aussi failli retarder la concrétisation du projet, mais c'était sans compter sur la réquisition de la force publique. Tout compte fait, il n'y a point de doute, au demeurant, quant à la concrétisation de la mise en service du réseau de distribution dont les travaux ont été réceptionnés dans la totalité des 16 villages que compte la localité de Boumahni. Il est question, affirme-t-on du côté de l'APC "de mettre en œuvre un plan pour passer à la phase de l'exploitation du réseau, en commun accord avec la Sonelgaz". En ce sens, il faut savoir que tous les lots attribués à des entreprises qualifiées sont prêts pour enclencher le processus de mise en service du gaz, à l'exception du retard enregistré pour conclure les essais au village Bouakache. Néanmoins, il faut signaler que de nombreux foyers, situés au bout du réseau et en dehors de l'assiette prévue dans les anciens plans, n'ont pas été raccordés. Selon un responsable élu à l'APC de Aïn Zaouia, "la question des omissions a été traitée avec la DME et la Sonelgaz avec la promesse de prise en charge à la limite du budget alloué au projet".

Ramdane L.