Un décès et 14 blessés dans quinze accidents routiers

Les services de la sûreté urbaine de la wilaya de Boumerdès ont enregistré, durant le mois d'août écoulé, quinze accidents corporels de la circulation routière. Bilan : un mort et 14 blessés. Un mois auparavant, pour une douzaine d'accidents routiers, il n'y a eu aucun décès, mais les blessés étaient au nombre de quinze. Ce fléau demeure, cependant, inquiétant d'autant que les survivants aux drames de la circulation routière courent souvent le risque de l’infirmité. Partant de ce constat, les brigades de la sûreté urbaine n'ont de cesse de sévir contre les contrevenants au code routier. En effet, durant ce mois d'août encore, les policiers avaient procédé au retrait du permis de conduire à 522 automobilistes, pour manquement aux règles en vigueur. Presque le même nombre que celui enregistré en juillet dernier. En guise d'autres sanctions à l'encontre des auteurs d’infractions au code de la route, selon ce nouveau bilan, la mise en fourrière de véhicules à pas moins de 24 automobilistes. S'y ajoutent les amendes forfaitaires de l'ordre de 1 703, infligées aux auteurs des délits routiers en ce mois-ci. Soit 854 de plus par rapport au décompte policier d'un mois auparavant. Les brigades policières de l'urbanisme et de l'environnement avaient, pour leur part, engagé, au mois d'août, pas moins de 46 actions contre le commerce informel, et ce parallèlement à leurs multiples interventions dans les quartiers, notamment pour le contrôle de l’hygiène et de la santé.

Salim Haddou