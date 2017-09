Profanation de la stèle d’Amer Ath Chikh

Par DDK | Il ya 48 minutes | 55 lecture(s)

Quelques jours après l’anniversaire du décès d’Amer Ath Chikh, des individus non identifiés pour le moment, ont commis un sacrilège en détériorant le panneau portant son portrait. Les voyageurs qui empruntent la RN15, reliant Larbâa Nath Irathen à Ain El Hammam, sont révoltés de découvrir le profanation de la fresque de l’un des illustres héros de la guerre de libération, tombé au champ d’honneur, le 11 août 1956. Les habitants d’Azrou Kellal, village natal du chahid, ainsi que la population du tout Michelet sont scandalisés et ne comprennent pas les raisons de cet acte abject. La détérioration de la photo d’un des symboles de la révolution, a révolté le tout Michelet. On se demande qui serait à l’origine de cette barbarie, surtout que les vandales ont bien pris soin d’épargner le texte qui accompagne le portrait. Il faut dire que la population de la région d’Aïn El Hammam, voue un grand respect à Amer Ath Chikh, un des premiers Algériens à prendre les armes contre l’occupant. Il y a environ cinq ans, les villageois, profitant de l’anniversaire du décès d’Amer Ath Chikh, avaient érigé une stèle portant sa photo et le texte de « bienvenue au village d’Amer Ath Chikh », en hommage à leur héros. Le panneau mutilé est encore debout, au lieu dit « la pompe à essence », comme pour témoigner de la bêtise de quelque individu, inconscient de la portée d’un tel acte. La population espère que les services de sûreté se saisiront de cette « affaire » qui est loin d’être banale puisqu’elle porte atteinte à la mémoire d’un des meilleurs fils de l’Algérie : le lieutenant Chikh Amer. Une enquête serait de mise pour identifier le ou les malfaiteurs.