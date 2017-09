Les lauréats et les doyens honorés

Par DDK | Il ya 48 minutes | 59 lecture(s)

Le village Varar, dans la commune de Tizi-Gheniff, et à l’initiative de l’association culturelle Issagh en collaboration avec le comité de village, a organisé récemment une grande cérémonie de remise de prix aux lauréats des différents examens.

Les doyens du hameau n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont été également honorés à cette occasion. C’est à M. Achour Boualili, président d’honneur de l’association Issagh et membre du comité du village qu’avait été donnée la parole en premier, pour déclarer l’ouverture de cette fête champêtre, organisée au niveau de l’aire de jeu du patelin, où toutes les familles du village furent invitées. Profitant de cette prise de parole, M. Achour Boualili n’a pas raté cette aubaine pour s’adresser, dans un longue intervention, non seulement aux enfants du village, mais également à tous ses concitoyens en mettant l’accent sur l’importance de l’éducation et de l’instruction pour les premiers, alors que pour les seconds, l’orateur a appelé les villageois à leur devoir de citoyenneté comme à leur responsabilité sur tout ce qui concerne la vie au village. À son tour, le jeune président de la toute jeune association culturelle Issagh, dont la naissance remonte au mois d’avril dernier, en l’occurrence M. Ferhat Aberkane, a tenu à rappeler que les enfants du village Varar, scolarisés au sein des établissements du chef- lieu, ont honoré leur village en obtenant d’excellents résultats tant aux épreuves de l’examen de cinquième que celles du brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat. «Pour cette année, nous avons pour le Baccalauréat, douze lauréats, six au Brevet d’enseignement moyen et dix admis pour la cinquième», annonce M. Aberkane, sous les youyous des mères de familles et les applaudissements des présents. Peu après, tous ces lauréats seront invités à recevoir leurs prix, ainsi que des diplômes d’honneur des mains des membres du bureau de l’association et du comité du village. À la suite de cela, pas moins de dix-huit octogénaires du village ont été honorés et seront, ainsi, les vraies vedettes de cette fête reléguant au seconds plan les jeunes, d’autant plus qu’ils se sont pliés de bonne grâce aux nombreux selfies. Aussi, après la distribution des prix, les présents sont invités à une collation avant que les enfants et les jeunes ne dansent sur l’aire de jeux.

Essaid Mouas.