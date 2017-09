Le projet des 72 logements promotionnels lancé !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 55 lecture(s)

C’est enfin lancé ! Le «vieux» projet de 72 logements promotionnels et 44 locaux commerciaux à Souk El-Tenine par l’Agence foncière de Tizi-Ouzou. Celle ci a déjà confié les travaux à une entreprise. Cette dernière a, d’ailleurs, procédé à la clôture de l’assiette retenu pour ce grand chantier, sis en plein chef-lieu communal. Ainsi, après une vive polémique et une opposition de quelques citoyens, un consensus a été dégagé. Il consiste ainsi en la réalisation de projet, mais aussi à l’inscription de 50 logements à caractère socio-locatifs, à court terme, et d’une vingtaine d’autres, à moyen terme, au niveau de cette commune. Le Secrétaire général de la wilaya s’est rendu sur place ce mercredi, accompagné du directeur de l’Agence foncière et du directeur de l’OPGI de Tizi-Ouzou. Une réunion avec les autorités locales, en présence de quelques comités de villages ainsi que l’association des commerçants, s’est tenue au niveau du siège de la commune où un intéressant débat a porté sur le développement de la commune et les contraintes rencontrés par les élus et la société civile quant à leur velléité de donner un nouvel essor à cette collectivité. Le maire de la commune, Mouloud Haroun, a saisi l’opportunité de la présence de cette délégation dépêchée par le wali, Mohamed Boudarbali, pour réitérer sa demande concernant l’impérative implantation d’une structure de sécurité dans la commune, mais aussi d’un poste avancé de la protection civile, surtout que maintenant la quasi-totalité de la commune est reliée au réseau de gaz naturel. En outre, on croit savoir que l’ambitieux projet d’une nouvelle chaine d’alimentation en eau potable depuis l’Oued Mechtras vers les villages de Sidi-Ali Moussa est acquis et l’octroi de son marché serait imminent.

C. A.