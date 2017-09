Un incendie ravage des dizaines d’arbres fruitiers

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Malgré une baisse relative des températures, enregistrées ces derniers jours, le spectre des feux de forêt n’est pas, pour autant, éloigné. Plusieurs hectares d’arbres fruitiers, particulièrement des figuiers et des cerisiers, ont été la proie des flammes dans les champs bordant le village de Tillilit dans la commune d’Ain El Hammam, avant-hier, vendredi. Le départ de feu enregistré vers onze heures, est allé grandissant s’étalant sur un large front avant de menacer les habitations situées à la périphérie du village. L’intervention des villageois, dès le début de l’incendie, n’a pas été suffisant pour le circonscrire. Il a fallu appeler la protection civile qui a envoyé plusieurs camions anti incendie à la rescousse, dans un premier temps. Vers treize heures, L’ampleur des flammes a interpellé les habitants des hameaux voisins qui sont venus prêter main forte aux citoyens qui combattaient le feu depuis plus d’une heure sans en venir à bout. Deux camions citerne d’eau, appartenant à l’APC, arrivèrent également en renfort. La SDC a, des le départ, coupé l’électricité et le gaz à titre préventif. Ce n’est que vers 19 heures que les soldats du feu et les habitants sont arrivés à éteindre les derniers foyers d’un incendie qui les a tenus en haleine pendant plusieurs heures, en ce vendredi, jour de repos. C’est au moment où l’on pensait que le pire était passé durant les mois de juillet et août que, sporadiquement, des incendies se déclarent dans la région. Les stigmates des feux des mois de juillet et août sont encore visibles sur les flans de coteaux traversés par la RN 71 et, surtout la RN15 reliant l’ex-Michelet à Larbâa-Nath-Irathen, au niveau d’Ait Sidi Ahmed où les forets et les oliveraies, jadis verdoyantes et inextricables, sont devenues un véritable paysage lunaire dominées par la rocaille et les moignons d’arbres calcinés.

A.O.T.