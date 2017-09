L’ADE annonce une coupure d’eau pour demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L’unité de Bouira de l’Algérienne des eaux annonce, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, une coupure d’eau pour demain lundi à travers cinq (5) communes du sud de la wilaya. Il s’agit d’Ahl Lakser, Ouled Rached, Bordj Khriss, Mesdour et Taguedit. Selon les services de l’ADE de Bouira, cette situation est due à une coupure du courant électrique programmée au niveau de la station de pompage SP2 d’Ahl Lakser. L’ADE indique, par ailleurs, que ses services et ses équipes vont tout faire pour rétablir au plus vite la situation et assurer de nouveau l’alimentation en eau potable au profit des populations de ces cinq communes.

D. M.