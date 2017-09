70 hectares de la surface du PND calcinés

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Un violent incendie s’est déclaré, hier samedi dans l’après-midi (13 heures), au niveau du site touristique de Tala Rana. Ce brusque départ de feu a été signalé à proximité de la maison forestière, en bordure du chemin vicinal qui relie Tala Rana à la RN30 sur le côté supérieur. Les flammes se sont rapidement propagées dans tout les sens sous la poussée de forts vents dominants, qui soufflent en permanence sur ces hauteurs culminant à quelque 1 200 m d'altitude. Malgré l'arrivée rapide sur les lieux des éléments de la circonscription des forêts de M'Chedallah et ceux du Parc national du Djurdjura, l'incendie n'a pu être maîtrisé qu'après plus de trois heures de mobilisation. Les sapeurs-pompiers, beaucoup mieux équipés, ont mis du retard pour arriver sur les lieux. Ainsi, ce n'est que vers dix-sept heures que le feu a été circonscrit après avoir ravagé une surface importante, composés de pins noirs centenaires, de chênes verts et de genévriers. En parallèle, trois autres départs d'incendie ont été enregistrés, dont deux au niveau de la forêt de Veghvegh, sur les hauteurs de la commune d'El Adjiba, à proximité du barrage de Tilesdit, et un troisième dans la commune de Bechloul, à proximité de Tikjda, du côté sud-est de la station climatique. Ces trois incendies ont réduit en cendres de véritables pépinières de pins d'Alep et de chênes verts. Jusqu’à fin d’après midi, les trois incendies n’ont toujours pas été maîtrisés.

O Soulah.