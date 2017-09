Le délinquant Hussam arrêté

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Selon un communiqué de la police, les éléments de la brigade pénale du service judiciaire de la sûreté de wilaya ont arrêté le dénommé « Hussam », âgé de 19 ans, et aux antécédents judiciaires, qui avait tenté de mettre le feu au siège de la 7e sûreté urbaine et d’outrager les policiers. Les faits ont commencé par une tentative de suicide de deux personnes qui ont menacé de se jeter dans le vide après avoir escaladé un pylône électrique à proximité du siège de la 7e sûreté urbaine. Le dénommé Hussam saisit l’occasion pour tenter d’assiéger la 7e SU en lançant un cocktail Molotov sur les policiers qui se trouvaient à l’entrée du commissariat. Puis, il lapidera celui-ci et dressera son chien contre ces agents de loi dans le but de les apeurer, tout en donnant la possibilité à quelques repris de justice présents sur les lieux de s’attrouper pour semer la zizanie. Mais le professionnalisme des policiers a déjoué la stratégie de Hussam, et ces derniers ont pris langue avec les présents pour parvenir à apaiser la situation. En tentant de fuir, Hussam a été rattrapé par les policiers qui l’ont présenté au parquet pour incendie volontaire, outrage aux policiers et incitation à l’attroupement. Par ailleurs, les éléments de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement ont pu, lors de patrouilles de routine effectuées le weekend dernier, confisquer dans la périphérie de la ville de Bejaïa une cinquantaine de kilogrammes de viande blanche et rouge, impropre à la consommation, exposée à la vente par un boucher répondant aux initiales de B.F, âgé de 51 ans, résident à Béjaïa. Un dossier judiciaire a été constitué à son encontre.

A. G