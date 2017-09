Le projet lancé avant-hier

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Un projet de recherches sur le patrimoine de la région a été lancé avant-hier à Tizi-Ouzou.

C’est ce qu’a annoncé le président de l’association Iqraa de la wilaya, Maître Hocine Khelil, en marge d’une journée pédagogique consacrée à la mise en place d’un plan de travail. Cette rencontre a eu lieu en présence des enseignants de tamazight de l'association, du chargé de l’animation culturelle auprès de la direction de l’éducation nationale, M. Ali Ahmed Mohamed, de l’inspecteur en tamazight, en retraite, invité autant qu'observateur, M. Boudinar M’hena, et de nombreux élèves analphabètes venus des quatre coins de la wilaya pour enrichir la base des données. La manifestation s'est déroulée au niveau de la petite salle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alphabétisation. Pour la réussite de ce projet, les initiateurs ont mis en place un plan de travail réparti en cinq ateliers, à savoir l’habit traditionnel, les métiers de l’artisanat, l’agriculture, la poésie ancienne, la construction ancienne, dont la maison kabyle, tadjmaât entre autres. Les travaux des ateliers seront regroupés dans un CD qui sera remis au Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), pour le valider et les résultats seront «connus d’ici janvier 2018», précise M. Khelil. À travers ce projet, l’association vise à faire connaître le riche patrimoine que recèle la wilaya de Tizi-Ouzou et le véhiculer à travers les 48 wilayas du pays. M. Boudinar, autant qu’observateur, a attiré l’attention des organisateurs sur «l’implication de toutes les régions de la Kabylie pour se compléter et permettre de sortir avec un travail de taille qui peut être, plus tard, un support pour faire émerger la langue maternelle qui est l’amazighité».

4 500 analphabètes inscrits à Tizi-Ouzou

Un total de 4 500 analphabètes sont inscrits au cours d’alphabétisation à Tizi-Ouzou. Le chiffre a été communiqué, hier, par le président de l’association Iqraa à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’alphabétisation. L’Algérie a enregistré une nette régression dans le taux d’analphabétisme, estimé à 10,16% pour l’année 2017, contre 12,33% en 2016. Cette réduction est le fruit de la stratégie nationale d’alphabétisation. Aujourd’hui, le travail essentiel qui doit se faire, selon M. Khelil, «c’est l’identification de ces analphabètes et leurs âges. C’est à partir de là qu’on peut dire si la situation est grave ou pas». S’agissant de sections d’alphabétisation ouvertes à travers la wilaya, leur nombre est estimé à 21 sections. «Les 4 500 analphabètes sont pris en charge par ladite association et ils sont encadrés par 150 enseignants, dont 10 enseignants en tamazight pris en charge par le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA)», précise encore M. Khelil. Au moins une dizaine de classes de tamazight sont ouvertes à travers la wilaya, dont les deux premières en 2015 au chef-lieu de wilaya. Rappelons qu’une cérémonie a été organisée, samedi soir, au niveau de la grande salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, pour primer les élèves admis aux niveaux supérieurs.

Nadia Rahab