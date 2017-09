Trois narcotrafiquants interceptés à Taskriout

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Trois narcotrafiquants, sévissant dans la wilaya de Béjaïa, ont été arrêtés, par la gendarmerie nationale, au niveau du barrage fixe de Taskriout. Une dizaine de plaquettes du kif traité, d’un poids total de 950 grammes, a été saisie, ainsi que le véhicule à bord duquel, les trois dealers se trouvaient. Les faits remontent, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, à samedi dernier. Alertés sur l’existence d’un groupe de revendeurs de drogue qui opère, à bord d’une voiture, sur l’axe Darguina-Kherrata, les gendarmes ont intercepté, au niveau du barrage fixe, du carrefour de Taskriout, un véhicule de marque Peugeot 406 à bord duquel se trouvaient 3 jeunes hommes âgés entre 30 ans et 32 ans répondant aux initiales de R.S pour le conducteur, A.S et A. Z pour les accompagnateurs. «Après une fouille minutieuse, il a été découvert cette quantité de drogue enfouie à l’intérieur du moteur du véhicule. Ceci a poussé le conducteur, aux antécédents judiciaires, à tenter de s’évader vers l’oued Agrioun mais il a été rattrapé par les éléments de la brigade de sûreté et d’intervention de Kherrata», selon le communiqué. Et de souligner que ce groupe de narcotrafiquants a été emmené à la brigade de Taskriout pour un interrogatoire et les suites à donner pour leur présentation devant la juridiction compétente.

A. G.