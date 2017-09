Trois casemates détruites par l’ANP

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) ont détruit trois abris pour terroristes lundi dernier à Bouira, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de ratissage et de fouille à Bouira (1ère RM), un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 11 septembre 2017, trois abris pour terroristes», indique le communiqué. Cette opération aurait eu lieu, avant-hier lundi, non loin du massif de Tamellaht, où les militaires étaient en ratissage depuis le week-end dernier. Au cours de cette opération d’envergure, les éléments de l’ANP ont quadrillé le secteur allant des localités d’Ighzer Oumencher, à cheval entre les communes d’Ahnif, Ath-Mansour et Ouled Rached, à l’Est de la wilaya de Bouira. D’importants moyens humains et matériels, notamment des bulldozers et de l’artillerie lourde, ont été mobilisés sur place. Selon une source sécuritaire, la présence d’un groupe de terroriste, au nombre indéterminé, est soupçonnée par l’ANP.

Bachir A.