Les bénéficiaires connus

Par DDK | Il ya 35 minutes | 79 lecture(s)

Les citoyens, et plus particulièrement les demandeurs de logements sociaux au niveau de la commune d’El-Esnam, à 13 km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, attendaient depuis des mois l’affichage de la liste des bénéficiaires des logements sociaux. C’est désormais chose faite. En effet, la liste des heureux bénéficiaires a été rendue publique, mardi dernier, et elle comporte 192 bénéficiaires. La dite liste a été affichée à travers tous les quartiers de la commune d’El-Esnam. Aucun incident notable n’ait été enregistré. Hier matin, lors de notre déplacement à la mairie, nous n’avons constaté aucun attroupement sur les lieux. Il faut préciser que ces 192 logements, de type F3, ont été construits au niveau du nouveau quartier dénommé Said Guendouz, dit «Parc communal» au centre-ville. «Dans ce quartier on a déjà construit pas moins d’une trentaine de logements qui ont été attribués cette année dans le cadre du recasement», nous confiera le maire de la commune, M. Ahmed Hellal. Sur la liste qui vient d’être affichée, l’édile communal dira : «Nous avons essayé d’être équitable et juste dans l’élaboration de cette liste. Toutes les demandes ont été traitées selon des critères bien précis. Je tiens aussi à dire que les demandes de logements qui restent, seront satisfaites dans les prochains programmes de logement». Avant d’ajouter : «le P/APC n’étant que membre de la commission d’attribution présidée d’ailleurs par le chef de daïra». Notons enfin qu’un projet RHP (Résorption d’Habitant Précaire) sera prochainement lancé, lequel concernera les habitants de la cité du 1er novembre.

Aziz C.