L’opération «Ville propre» lancée par l’APC

Par DDK | Il ya 23 minutes | 74 lecture(s)

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie de la population de la ville et de la protection de l’environnement, la municipalité de Kherrata a lancé avant-hier, l’opération «Ville propre».

Il s’agit d’une opération de nettoyage et d’élimination de tous les dépôts et décharges anarchiques des ordures ménagères existants sur le territoire de la ville et ses localités environnantes. Une action qui sera menée, de manière à ce que ce phénomène nuisible à l’homme et à la nature, qui a tendance à prendre une ampleur inquiétante et difficilement maitrisable, même si de telles actions à mener à l’avenir ne permettront pas à l’A.P.C. d’éliminer ce fléau. D’aucuns à Kherrata sont convaincus que cet état de fait tire son origine du facteur humain. Des individus qui ne se souciés guère des conséquences néfastes de ses gestes, inconscients ou volontaires, qui nuisent d’abord à sa santé et à la faune et à la flore. Image hideuse qu’offrent les oueds et les cours d’eau, car non épargnés. Ainsi, ces voies naturelles de ruissellement d’eau sont aussi victimes ! Des campagnes similaires pour préserver l’Environnement méritent, néanmoins, de se reproduire périodiquement par l’A.P.C. en associant le citoyen qui est le premier concerné. S’agissant de cette opération «Ville Propre», Abdelmalek KASDI, maire de Kherrata, nous a indiqué que cette opération d’intérêt général verra la mobilisation d’importants moyens humains et matériels (camions – chargeurs) aussi bien de l’A.P.C. que ceux appartenant aux privés. Ces derniers, selon le maire, ont manifesté leur volonté d’y participer afin de sauvegarder les espaces environnementaux de la ville de Kherrata et préserver sa beauté naturelle à travers son paysage située dans une région à vocation touristique parmi les plus belles de la Wilaya de Bejaia.

Slimane Zidane