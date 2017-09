Les habitants bloquent l’accès à la carrière de Bouaita

Par DDK | Il ya 22 minutes | 66 lecture(s)

Ce n'est pas la première fois que les habitants des villages situés tout le long du chemin de wilaya 107, allant de Tizi-Gheniff jusqu'à M'kira, expriment leur colère au sujet de l'état de cet axe routier délabré. Et pour cause, selon les dires de certains d'entre eux, ces dizaines de camions de gros tonnage qui transportent le tuf de la carrière de Bouaita vers d'autres wilayas du pays. Pour se faire entendre, ils ont carrément fermé l'entrée vers cette carrière. «Nous avons interpellé à différentes reprises les responsables à ce sujet. Personne ne nous a écoutés. Pourtant, il est clair cette route subit des dégradations à cause de ces véhicules. Imaginez plus de 150 semi-remorques qui l'empruntent de jour comme de nuit», nous répond un des contestataires. Il est à noter que les transporteurs assurant la liaison entre ces deux villes se sont joints à cette action. «Cette carrière nous cause beaucoup de désagréments. Il ne faut pas oublier que nos oliviers et nos champs sont touchés par la poussière. Mais pas que ça ! Car elle altère notre santé également. En tout cas, tout l'environnement est malade depuis que cette carrière est exploitée, il y a de cela presque une vingtaine d'années», nous explique un riverain. Pour les protestataires, c'est une action qui sonne comme un dernier avertissement adressé aux responsables. «Dans le cas où personne n'intervient pour mettre un terme à cette situation, nous sommes prêts à radicaliser notre mouvement», souligne un autre intervenant. En tout cas, ces dizaines de personnes qui ont pris part à ce mouvement ne comptent pas baisser les bras parce qu'ils estiment que personne ne se soucie ni de l'environnement ni encore moins de tous les autres désagréments qu'engendre l'exploitation de cette carrière.

Amar Ouramdane