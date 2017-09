1,3 million de livres distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

L’Office de wilaya de Béjaïa des publications scolaires a reçu un quota de plus de 1,3 million de livres scolaires pour couvrir les besoins en littérature scolaire de la nouvelle année académique 2017/2018. L’opération de distribution de ces livres aux établissements scolaires de la wilaya de Béjaïa est presque achevée. Selon un responsable de cet organisme, pas moins de 90% des titres ont été réceptionnés et acheminés vers les différents établissements scolaires, répartis sur le territoire de la wilaya. En ce qui concerne le cycle secondaire, l’opération a été achevée avec la distribution aux différents lycées de la région d’une quantité de 45 861 livres. Par ailleurs, ce même responsable a indiqué que si la majorité des titres est disponible, d’autres livres sont en cours de réception et ils seront acheminés vers les établissements scolaires aussitôt arrivés du centre régional de Sétif des publications universitaires. Dans un autre chapitre, il est à noter que les prix des livres scolaires appliqués en 2016 restent en vigueur pour l’année académique 2017/2018. Toutefois, l’on a enregistré une petite baisse dans les prix des nouveaux livres de 3e et 4e années du cycle primaire et de 2e et 3e années du cycle moyen.

B. S.