88 personnes victimes d'une intoxication alimentaire à Boufhima

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Dans l'après-midi de vendredi dernier, le service des urgences de l'hôpital Krim Belkacem n'a pas désempli. En effet, il a été pris d'assaut par des dizaines de personnes souffrant de maux de tête, de diarrhées aiguës et de vomissements. Elles arrivaient toutes de Boufhima, un faubourg de la ville situé sur la RN68. Selon nos informations, elles avaient été conviées à une fête familiale, où elles se sont restaurées. Au total, 88 personnes ont été reçues aux urgences de cet EPH. "Il a fallu mobiliser tout le personnel médical et paramédical de l'hôpital, bien que ce soit un week-end. Nous avons même ouvert un service au niveau du bloc ORL pour faire face à cette affluence. Vers vingt-deux heures, tous les malades avaient regagné leur domicile à l'exception de trois d'entre eux qui ont été gardés en observation au niveau du pavillon des urgences", déclare une source proche du service des urgences. On croit savoir qu'une enquête a été ouverte par la Gendarmerie, afin de déterminer les causes de cette intoxication.

Amar Ouramdane