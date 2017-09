Revoilà encore les singes au village !

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les cultures maraichères sont détruites par les singes au village d’Aït Daoud, et c’est le cas aussi dans les villages voisins.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que des singes investissent certaines localités Kabylie. Chassé par la sécheresse et le manque de nourriture en montagne de Tikjda et fuyant les feux qui ont ravagé plusieurs forêts, durant cet été. Les singes s’attaquent quotidiennement aux arbres fruitiers et aux cultures maraichères, notamment aux figuiers, provoquant des pertes indésirables. Les habitants, démunis, ne peuvent rien faire face à cet envahisseur. «Les villageois ne peuvent rien faire pour protéger leurs récoltes et repousser les macaques ailleurs. Hélas ! Tous leurs efforts et leur travail dans leurs maraichers ont été détruits par le passage des singes provoquant ainsi d’énormes pertes», témoigne un villageois qui, lui-même, est victime de ces animaux sauvages. Fatima est une femme du village d’Aït Daoud qui a la volonté de travailler et de s’occuper de son lopin de terre depuis des années, elle raconte : « chaque matin, je me rends au champ espérant me faire une bonne récolte, malheureusement, je suis abasourdie par ce que je découvre dans mes champs. Ma terre est saccagée. Les figues jetées un peu partout, et les branches des arbres cassés… je ne sais pas quoi faire pour protéger mes récoltes. C’est quasiment le même constat, tous les jours. Au final, je ne récolte absolument rien ». Selon certains habitants, ces singes approchent de plus en plus vers la lisière du village et on risque de les trouver devant nos portes. Cela constitue un véritable danger, surtout pour les enfants car ils pourraient être attaqués à tout moment.

Karima Aït Ouarab