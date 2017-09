La diversification des variétés à encourager

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

«Il est de notre devoir de vous encourager et de soutenir les efforts que vous fournissez en matière de production de différentes variétés de raisin».

C'est ce qu'a déclaré le wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, aux agricultures, jeudi dernier, lors de l'ouverture du Salon de la viticulture abrité par la Maison de l'environnement du chef-lieu de la wilaya. Plus d'une vingtaine d'agriculteurs ont participé à cette exposition, organisée par la chambre du commerce. Selon des responsables de cette instance étatique, l'objectif assigné à ce Salon est de mettre en relief les importants progrès réalisés par les viticulteurs. La production du raisin occupe, en effet, le premier rang au niveau national, avec un taux de 45% annuellement. L'accent a été mis, jeudi, sur ces communes de l'Est de Boumerdès, entre autres Sidi Daoud, Benchoud et Baghlia, où l'on produit de fabuleux raisins. Le Red Globe et d'autres anciennes variétés de Musqua ou Gros Noir n'ont rien à envier à celles cultivées dans beaucoup de pays développés. Pour preuve, certains viticulteurs des régions citées sont, ces dernières années, parvenus à l'étape de l'exportation d'une importante quantité de leur production, notamment vers des pays d'Afrique. Les nombreux visiteurs du salon ont reçu des explications sur ces plantations de vignobles, la culture de ce cépage nécessitant un sol approprié. Jeudi, à l'occasion de cette manifestation à caractère commercial, les viticulteurs n'ont, néanmoins, pas manqué d'exposer les blocages auxquels ils sont confrontés. Ils ont d'ailleurs interpellé directement le wali concernant la mauvaise distribution de l'eau, l'insuffisance des intrants agricoles permettant l'amélioration de leur rendement et d'autres problèmes d'ordre administratif.

Salim Haddou