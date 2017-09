La pomme de terre flambe encore !

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

La superficie réservée annuellement à la pomme de terre au niveau de la wilaya de Bouira est de 5 000 hectares, dont 3 000 pour celle de l’arrière-saison et 2 000 pour celle de saison. Deux périodes de récolte séparées par des intervalles, durant lesquels le tubercule est pour le moins inabordable. Son prix a, depuis la fête de l’Aïd, littéralement doublé pour atteindre actuellement les 70 DA sur les marchés, voire 80 DA chez quelques commerçants. Ainsi, au cours de cette période, où il n’y a plus de pomme de terre, c’est le système de régulation des produits de large consommation (SYRPALAC) qui devrait entrer en jeu, en procédant au déstockage de la production de tubercule. Mais cet appareil de régulation, trop lent à réagir lors des achats de l’excédent de production comme pour le déstockage, se fait désirer à chaque saison intermédiaire entre les récoltes de pommes de terre. Récemment, M. Ganoun Djoudi, directeur des services agricoles de la wilaya de Bouira, avait affirmé lors d’un entretien exclusif qu’il songeait à la création d’une troisième saison pour la pomme de terre. Pour cela, ses services ont instruit les agriculteurs en leur demandant de décaler légèrement l’arrière-saison par rapport à la saison pour créer cette période intermédiaire qui sera propice pour la primeur. Une saison qui se situera entre la fin janvier jusqu’à la fin du mois d’avril. C’est à ce moment qu’il y a un certain flottement de pomme de terre. La wilaya de Bouira est toujours retenue pour le programme national alimentant les stocks de régulation de pomme de terre afin de remédier à la suture durant les périodes charnières. Au niveau de la wilaya de Bouira, il existe actuellement onze semenciers (établissements de semences), et plus d’une quarantaine de producteurs de pommes de terre dont certains cultivent jusqu’à 200 hectares de ce tubercule. D’ailleurs, la wilaya de Bouira est classée à la 6ème position à l’échelle nationale en matière de production de pommes de terre.

Hafidh.B