Un dangereux criminel interpellé

Par DDK | Il ya 1 heure | 215 lecture(s)

Un homme âgé de 48 ans, présenté comme un dangereux criminel et l’un des dangereux barons du trafic de drogue à Béjaïa, a été interpellé, dernièrement, par les agents de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a-t-on appris, hier, de ce corps de sécurité. L’arrestation de cet individu, qui fait objet de plusieurs mandats d’arrêt et déjà condamné par défaut à une peine de prison à perpétuité, selon la même source, a eu lieu grâce à des renseignements sûrs parvenus au service de la police judiciaire et faisant état de la présence du mis en cause dans un endroit précis. Agissant conformément à ces informations préalables, les policiers ont effectué une descente à l’intérieur de la maison où se trouvait le fugitif, a précisé notre source. Impliqué dans diverses affaires liées au trafic et à la commercialisation de drogue, cet individu a été présenté devant le tribunal de Béjaïa et placé sous mandat de dépôt.

Boualem S.