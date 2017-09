Les projets d’un parking et d’un centre commercial compromis ?

Par DDK | Il ya 42 minutes | 88 lecture(s)

Après la démolition de la cité Ainouche Hdjila, communément appelé «Cite évolutive», en août 2016, un vaste terrain de plus de deux hectares a été récupéré par les services de la wilaya. Dans les jours qui ont suivi cette démolition, l’ancien wali, M. Nacer Maaskri, en visite sur le site, avait évoqué la possibilité d’y réaliser un parking et un centre commercial. Il avait même suggéré de grignoter sur le talus dans l’espoir de récupérer des centaines de mètres carré pour élargir l’assiette foncière. Seulement, cette proposition est restée sans suite et le projet ne s’est pas concrétisé. Un peu plus tard, le wali Cherifi, qui lui succédera à la tête de la wilaya, a reparlé du projet et de la possibilité de réaliser un centre commercial sur la même assiette. Cependant, et durant son séjour de quelques mois à Bouira, il n’a pu concrétiser le projet. Depuis, l’assiette est restée inexploitée. A un moment donné, un bruit a couru à Bouira sur une proposition faite par un investisseur privé de reprendre le site et y construire un centre commercial. Mais là encore aucune information officielle n’est venue confirmer cette piste. Depuis plus d’une année, date de la démolition de la cité Ainouche Hdjila et le recasement de ses habitants, le site demeure vide. Actuellement, et faute d’un investissement sérieux, un jeune de Bouira exploite une partie de l’assiette comme parking pour véhicules.

D. M.