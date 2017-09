Deux cambrioleurs de magasins condamnés

Par DDK | Il ya 42 minutes | 97 lecture(s)

Les éléments de la 3e sûreté urbaine de la wilaya de Béjaïa ont procédé à l’arrestation de 2 individus qui s’étaient spécialisés dans le cambriolage de magasins. K.R, 22ans, et K.A dit El Ouahrani, 19 ans, tous deux de Béjaïa, sont accusés d’avoir vidé quatre magasins du chef-lieu de leurs marchandises. C’est suite aux plaintes des propriétaires desdits magasins qu’une enquête a été déclenchée, avec mobilisation de moyens techniques et technologiques dont la relève d’empreintes digitales. Les deux présumés coupables ont été identifiées, localisés, puis arrêtés. Une partie de la marchandise volée a été également récupérée. Il s’agit notamment de 6 téléphones mobiles haut de gamme. Présentés à la justice, chacun d’eux a été condamné à trois ans de prison ferme et 5 millions d’amende avec obligation de dédommager les commerçants victimes.

