À chaque village son forage

Le problème d'eau potable n'étant pas résolu dans cette commune rurale, les initiatives prises par les villageois se multiplient dans toute la commune. Pour parer à la pénurie notamment d'eau potable, ils recourent à des forages. D'ailleurs, ces dernières années, il y en a pratiquement un dans chaque village. On citera Tahachat, Taka, El Hammam, Bouhadj, Igdourène, Idouchouthène et même au chef-lieu communal Tighilt Bougueni. Dernièrement, c'est au village Imaândène que le puisatier est arrivé pour sonder le sol et forer un puits. " Comme, il y a eu des bénévoles, nous avons alors décidé de lancer ce projet. En tout cas, on a compris que c'était la seule solution pour atténuer un tant soit peu la crise que nous vivons dans notre village. Même si quelques litres d'eau nous arrivaient sporadiquement, je vous assure qu'elles sont imbuvables", nous répond un membre du groupe chargé de cette opération. Et de dire: " tout le monde recourt à l'achat de l'eau minérale". Pour cet interlocuteur, le débit est déjà acceptable. " Même si nous sommes au mois de septembre, c'est déjà satisfaisant. Dès l'hiver prochain, il sera rempli ", constate le même interlocuteur. En outre, les villageois interpellent les responsables du secteur de l'hydraulique et les autorités locales à recenser tous les points d'eau et sources existants à travers la commune afin de procéder à leur aménagement. " Presque dans chaque village, il y a une source. Si elles ont été prises en charge, il y aurait moins de tension sur l'eau du robinet ", estime un habitant de Tahachat. Il est à noter que, durant tout l'été, toutes les sources ont été prises d'assaut dans toute la région et à Tizi-Gheniff. " Durant le mois de Ramadhan, comme au bon vieux temps, peu avant la rupture du jeûne, on voit des files devant toutes les sources d'eau ", nous apprend un habitant de Bouhadj.

Amar Ouramdane