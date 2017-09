Les cantines scolaires toujours fermées

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Deux semaines se sont écoulées depuis la rentrée des classes et les cantines scolaires des établissements primaires, relevant de la commune de Kherrata, demeurent fermées, au grand dam des écoliers poursuivant leur scolarité au niveau de ces écoles. Au total, ce sont trente cantines scolaires qui servent, pas moins de 3500 écoliers, qui n’ont pas repris du service. Selon un élu municipal : « l’obligation de passer par un contrôleur financier et le casse-tête que cela représente pour les autorités municipales est à l’origine du retard dans l’ouverture de ces cantines scolaires». Ainsi, selon les nouvelles instructions du ministère des Finances, la gestion et l’approvisionnement en denrées alimentaires des cantines scolaires, confiés aux APC, doit se conformer, désormais, au code des marchés. L’APC de Kherrata a effectivement entamé les procédures réglementaires en publiant dans un quotidien national quatre consultations pour approvisionner ces trente cantines scolaires en pain, fruits et légumes, alimentation générale, viandes et dérivées. Toutefois, deux consultations seulement ont été fructueuses. «Nous avons entamé les procédures nécessaires par la publication de quatre consultations dans un journal. Seules celles concernant l’approvisionnement en pain et viandes ont été retenues. Nous sommes dans l’obligation de refaire les deux autres consultations pour la fourniture des fruits et légumes ainsi que l’alimentation générale», a-t-on précisé. Cette procédure, déplore-t-on, va prendre au moins un mois. Néanmoins, cet élu local a affirmé que les moyens financiers étaient disponibles pour assurer l’approvisionnement de ces réfectoires en denrées alimentaires. Pour leur part, les APE des établissements primaires de la commune de Kherrata ont exprimé leur mécontentement devant cette situation inconfortable, exigeant des responsables concernés une intervention urgente pour débloquer cette situation.

B. S.