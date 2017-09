Un vol de bétail déjoué

Par DDK | Il ya 26 minutes | 78 lecture(s)

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Draâ El-Mizan ont présenté, mercredi dernier, devant le parquet, près le tribunal de Draâ El-Mizan, un voleur présumé de bétail, âgé de 55 ans, originaire de Mechtras et travaillant au sein d’une entreprise privée de localité. Après les différentes auditions, au niveau du parquet et devant le magistrat instructeur, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant la fin de l’instruction. L’individu avait été arrêté 48 auparavant, au village Aït Mouh-Kaci, situé à la limite des localités d’Aït Yahia Moussa et Draâ El-Mizan, à l’orée du grand maquis de Bou-Mahni. Des éleveurs dudit village avaient constaté la trop longue et injustifiée présence d’un camion étranger, à la sortie du hameau. «Nous pensions d’abord qu’il s’agissait simplement d’un conducteur qui s’était arrêté pour un besoin quelconque, mais comme cela prenait du temps, le doute ne tarda pas à nous envahir et nous nous sommes mis à sa recherche dans les buissons. Nous l’avons retrouvé quelques centaines de mètres plus loin, il tirait trois bêtes qu’il avait attachées», nous ont raconté les villageois. Ils nous préciseront qu’à leur arrivée, les éléments de la gendarmerie de Draâ El-Mizan ont découvert, à l’arrière du camion, plusieurs cordes et des muselières. Nous apprendrons par ailleurs que le présumé voleur aurait justifié son acte par le fait qu’il a «de nombreux enfants et une maison à construire». Nos interlocuteurs nous ont par ailleurs rappelé les nombreux vols de bétail dont les éleveurs de la région ont été victimes, soulignant qu’ils en avaient déjoué un certain nombre.

Essaid Mouas