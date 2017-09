L’ADE rassure

Par DDK | Il ya 26 minutes | 59 lecture(s)

La sécheresse, c'est-à-dire le manque d’eau de pluie, qui a poussé à puiser profondément, et les produits chimiques utilisés ont provoqué le coloriage de l’eau du barrage de Tichy-haf. En plus de ce changement de couleur, rendant l’eau partiellement jaunâtre, celle-ci dégage une odeur bizarre. Ce qui a inquiété les citoyens dont les habitations sont alimentées à partir de ce barrage, mais les services compétents ont tenu à rassurer la population en déclarant que malgré ce changement de couleur et l’odeur dégagée, l’eau reste propre à la consommation. D’ailleurs, le laboratoire du site traite régulièrement l’eau du barrage et cette légère transformation disparaitra, selon les laborantins, d’ici peu. Il est utile de rappeler qu’une vingtaine de communes sont alimentées à partir de ce barrage.

A. Gana