La gare routière de Boukhalfa gagnée par la saleté

Depuis quelques mois, le simple voyageur aura constaté la dégradation du niveau d’hygiène et de propreté à la gare routière de Boukhalfa. En effet, l’agent de nettoiement, que les voyageurs ont l’habitude de voir sillonner toute la superficie de la gare routière, a disparu du champ de vision. Il ramassait le moindre papier, ticket, bouteilles en plastique. Il le faisait de bon cœur car des voyageurs l’encourageaient «Que Dieu vienne à ton aide !» ou «Que Dieu te donne force !» Des paroles qui le réconfortaient et qui allaient tout droit au cœur. Mais, depuis quelques mois, le bonhomme a disparu et la gare est jonchée de tickets, de papiers, de bouteilles jetées par inadvertance des voyageurs. Les poubelles sont pleines et le plus souvent débordent. Ces images d’insalubrité qui gagne cette gare qui, hier, était l’exemple de toutes, se déroulent sous les yeux des responsables qui tardent à affecter quelqu’un pour assurer cette tâche durant la journée et en permanence. C’est le soir, après les horaires de travail, qu’un agent désigné, y passe pour le nettoyage. Tout autour de la gare, les talus sont semés de bouteilles en plastique. À cette allure, la gare routière de Boukhalfa risque de s’aligner avec les autres stations de fourgons qui sont dans un piteux état, gommant du coup cette image de gare exemplaire à l’échelle de la wilaya.

M. A. Tadjer