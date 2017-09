Un jardin public à l’abandon !

Par DDK | Il ya 44 minutes | 68 lecture(s)

Le jardin public se trouvant face à la cité Barèche Mohamed Amokrane, à proximité du Centre de formation professionnelle Kerrad Rachid au chef lieu communal de Tizi-Ouzou, est à l’abandon. Dévié de ses missions, il est jonché de déchets, notamment des bouteilles de liqueurs et canettes de bière. Servant de lieu de beuverie à la tombée de la nuit et de rencontre, dans la journée. Les habitants de cette cité et des quartiers alentour ne cessaient de se plaindre de ce lieu sans pour autant que l’autorité locale ne bouge le petit doigt. Les herbes sauvages et sèches envahissent tous les espaces. Les jeux pour enfants ont disparu du décor pour ne laisser que des espaces lamentables et un jardin dans un piteux état de délabrement continu. «Il est urgent que les autorités locales, notamment l’APC qui semble avoir l’intention de récupérer tous les espaces publics, de se pencher de manière sérieuse sur ce jardin qui rendait service aux enfants des quartiers alentours», nous dira un résident du quartier 5 juillet, mitoyen à ce jardin. Celui-ci constituait aussi un lieu de détente aux parents qui accompagnaient leurs enfants et aux familles, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

M. A. Tadjer