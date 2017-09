Après les randonnées, le nettoyage

Par DDK | Il ya 45 minutes | 71 lecture(s)

Des jeunes randonneurs de la localité de Raffour, qui ont sillonné depuis le début de l'été tous les sites touristiques de Kabylie, entendent clôturer leurs activités estivales par des opérations de nettoyage

En effet, une première opération de ce genre a été menée durant la deuxième semaine du mois en cours au niveau du sommet de Tamgut (Lalla Khedidja). Selon les initiateurs de cette action, l'idée a germée au moment où ils s’apprêtaient à aller en pèlerinage au plus haut sommet du Djurdjura. Au cours de la randonnée, chacun de ces randonneurs est redescendu avec un gros sac poubelle sur les épaules. Des sacs remplis de toutes sortes d'ordures et d'emballage d'aliments ramassés au cours d’une collecte en différents endroits du site. Ces détritus ont été laissés sur place par des estivants dénués de civisme sur ce lieu paradisiaque qui a, soulignons-le, enregistré une affluence record cette année. Devant l'admiration et les encouragements de la population qui a saluée cette louable initiative de ces jeunes randonneurs de Raffour, ces derniers récidivent en organisant un autre volontariat d'envergure qui s'est étalé sur trois jours soit du 20 au 23 septembre au niveau de leurs deux anciens villages Ighzer Iwakuren et Tadert Ledjdid situés au pied du Djurdjura. Au niveau de ces deux villages, les points d'eau ont reçu leur part de pollution à base d'ordures abandonnés à proximité des fontaines et sous les ponts de la route qui relie ces deux villages à la RN30 laquelle mène au chef-lieu communal de Saharidj via Ighil Hamad. Ainsi, c'est dans une ambiance de fête que les jeunes randonneurs se sont attelés durant ces trois jours à cette noble tâche de nettoyage en laissant place nette derrière eux. Les villageois de leur côté ne sont pas restés les bras croisés en leur prêtant main forte mais aussi en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour mener à bien cette noble mission qu'ils se sont volontairement imposée. Les villageois ont offert de la nourriture, des boissons et autres desserts aux jeunes bénévoles. Les détritus collectés ont été déposés au niveau de la décharge publique de Saharidj. Espérons que le reste des jeunes des autres localités de la région prendront exemple sur ces randonneurs d'Iwakuren pour réduire la catastrophe des ordures qui polluent le moindre espace de la circonscription et menacent un site paradisiaque comme le parc national du Djurdjura (PND).

Oulaid Soualah