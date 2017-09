Alerte à la mouche de l’olive !

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

À quelques semaines du lancement de la campagne de la collecte des olives, la direction des services agricoles de Béjaïa avertit les oléiculteurs et les propriétaires d’oliveraies sur une éventuelle apparition de la mouche de l’olive, dont l’activité peut avoir des conséquences désastreuses sur les récoltes.

«Un bulletin d’avertissement agricole a été émis par l’Institut national de la protection des végétaux, signalant l’adoucissement progressif des températures journalières, enregistrées durant cette période, peut être à la faveur d’un regain d’activité de la mouche de l’olive», a indiqué la DSA dans un communiqué rendu public dernièrement. «La vigilance est de mise, insiste la DSA, d’autant plus que la mouche de l’olive compte parmi les ravageurs les plus redoutables et les plus dommageables pour l’oliverie». «Les variétés de l’olivier telles que Chemlal, Sigoise, Azeraj…, se trouvent maintenant au grossissement des fruits (2ème stade), stade réceptif aux piqures de cette mouche. À cet effet, il est fortement recommandé à l’ensemble des oléiculteurs d’accentuer leur vigilance, compte tenu du stade imminent des olives et les conditions favorables à leur activité et doivent, entre autres, se tenir prêts pour une éventuelle intervention insecticide dès que les bulletins d’avertissements agricoles le préconisent», a souligné la DSA dans son communiqué. Par ailleurs, les responsables du secteur agricole à Béjaïa recommandent aux oléiculteurs, en cas d’attaques de ces larves qui entraînerait une chute importante d’olive, «d’appliquer un traitement partiel en additionnant un attractif alimentaire à l’insecticide choisi (une rangée sur deux) afin de préserver les insectes utiles existants au niveau des vergers (faune auxiliaire)». En outre, la DSA insiste pour que «le traitement soit renouvelé en fonction de la rémanence du produit tout en respectant le délai avant récolte (DAR)». Il est à noter que la wilaya de Béjaïa, qui compte un parc oléicole estimé à 58 000 ha, est le premier producteur de l’huile d’olive oléicole à l’échelle nationale. La région dispose d’un total de 309 huileries, dont 49 ont été ouvertes grâce à un financement dans le cadre des fonds d’aide aux agriculteurs.

Boualem S.