La CNAS s’offre un nouveau visage

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Le centre de la CNAS de Draâ-El-Mizan, qui accueille quotidiennement des dizaines d’assurés sociaux, a complètement changé son look, la semaine dernière, à la grande joie des citoyens. «Maintenant, la grande salle d’attente n’est plus austère comme avant. Elle est devenue, désormais, très accueillante avec la suppression du vitrage qui sépare les assurés d’avec les employés», nous confient les assurés sociaux Par ailleurs, une fontaine fraîche a été placée à l’intérieur pour permettre aux visiteurs de s’y désaltérés d’autant plus qu’il n’y a aucun café, ni épiceries à la ronde. Cette modernisation des guichets de la CNAS, vient après celle opérée au niveau de la poste de la même ville, en optant pour le même type de travaux, à savoir, enlever les vitrages et tout ce qui peut être pris comme objet de distancement entre le fonctionnaire et le citoyen.

Essaid Mouas