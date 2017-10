Campagne de sensibilisation de la CRMA

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le directeur de la Caisse régionale de la mutualité agricole, M. Mahamed Bechour, a appelé jeudi les agriculteurs de Bouira à se rapprocher de la caisse afin qu’ils puissent s’enquérir des avantages de l’assurance agricole.

Il a plaidé pour que le reflexe de l’assurance «devra être une culture ancrée dans leur mentalités». «Nos fellahs doivent être professionnels et doivent s’assurer à la CRMA pour protéger leurs récoltes et produits agricoles contre tout éventuel risque lié aux aléas climatiques ou aux catastrophes naturelles», a insisté M. Bechour lors d’une journée de sensibilisation organisée au niveau de la Chambre de l’agriculture de la wilaya en présence d’une trentaine d’agriculteurs. Les modalités d’assurance à la CRMA, ainsi que les procédures d’indemnisation en cas de sinistres ont été les principaux sujets débattus lors de cette rencontre. «La CRMA est un organisme d’assurance consacré uniquement à la protection des agriculteurs ainsi que leurs produits, et ses services demeurent toujours meilleurs par rapport aux autres compagnies d’assurance», a expliqué M. Bechour aux agriculteurs présents. «De ce fait, l’assurance des produits agricoles doit être une culture ancrée dans la gestion des activités agricoles dans notre wilaya afin que les fellahs puissent bénéficier des indemnisations et relancer leur activité en cas de dégâts importants causés, notamment par des catastrophes naturelles ou aléas climatiques», a-t-il encore insisté. Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que durant la période allant du janvier à juin 2017, la CRMA avait dépensé une enveloppe financière de 20 millions de dinars pour indemniser les agriculteurs sinistrés de la wilaya, suite aux catastrophes naturelles et aux aléas climatiques. «Durant cette période, notre caisse a dépensé 20 millions de dinars pour indemniser les agriculteurs touchés par les catastrophes naturelles et les aléas climatiques», a précisé le même responsable. En juillet dernier, 18 agriculteurs ont été indemnisés par la CRMA de Bouira suite aux pertes qu’ils ont subies à causes des incendies qui s’étaient déclarés, ces derniers mois, dans la wilaya de Bouira. La CRMA a également indemnisé neuf autres agriculteurs suite aux mortalités des bovines et des volailles enregistrées durant le même mois, a fait savoir le directeur de la Caisse en marge de cette rencontre, à laquelle ont assisté une quarantaine d’agriculteurs de différentes filières. Les agriculteurs présents avaient saisi cette occasion pour exposer leurs problèmes relatifs à leurs activités agricoles et aux indemnisations. D’ailleurs, certains ont demandé aux responsables de la CRMA d’instaurer une clause pouvant permettre aux agriculteurs de s’assurer contre la sécheresse et le stress hydrique. «La sécheresse a endommagé nos récoltes cette année et jusqu’à présent, je ne trouve pas le moyen pour m’assurer contre cet aléas, alors il faut prendre ça aussi en considération», a expliqué un des agriculteurs d’Aïn Bessam au directeur de la CRMA. Ce dernier lui a répondu que les services de la CRMA ouvraient de façon à développer de nouveaux produits d’assurance, afin de prendre en charge ce genre de préoccupations ainsi que pour être au diapason des mutations et avancées que connait le domaine des assurances.



R. D.