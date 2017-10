Les parents d’élèves se révoltent !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 76 lecture(s)

L’APE du collège Adnane d’Azazga dénonce une rituelle perturbation du cours de mathématiques qui dure selon l’association depuis des années, incriminant la direction de l’éducation de la wilaya. En effet, les parents d’élèves dudit CEM dans une déclaration dont nous détenons une copie font part des résolutions de leur assemblée générale extraordinaire tenue vendredi passé. Il en ressort, donc, une vigoureuse dénonciation de «laxisme et le mutisme des responsables de la direction de l’éducation de Tizi-Ouzou» adoptés dans le traitement de leur doléance relative à ladite perturbation dans le cours des mathématiques. Les parents d’élèves, affirment avoir tiré la sonnette d’alarme à maintes reprises sur «les absences répétées et abusives d’un enseignant de la matière». Nonobstant, les responsables, dit-on, «n’ont pas daigné à ce jour, apporter la moindre réponse censée apaiser leur crainte, ou présager une solution». Chose qui a été interprétée comme étant «du protectionnisme flagrant». Toujours dans le même sillage, les plaignants se sont demandé «comment expliquer les ordres de missions, qui n’ont aucun rapport avec son travail d’enseignant, délivré par la direction de l’éducation en plein exercice». En outre, dans le même document, les parents d’élèves expliquent que la direction de l’éducation a reconnu la légitimité de leur doléance. Les parents d’élèves affirment leur «détermination à faire tout ce qui est nécessaire pour recouvrer le droit de nos enfants à une scolarité stable et durable». Ainsi, ces derniers annoncent la fermeture de l’établissement pour la journée d’aujourd’hui, renouvelable si besoin. Ils menacent de recourir aussi à d’autres actions si une solution ne serait pas trouvée.

K. H.