Cinq blessés dont quatre femmes

Cinq personnes, dont quatre femmes, ont été blessées dans un accident, avant-hier, en fin d’après-midi, sur un tronçon de la RN12, près de Naciria, 40 kms à l'Est de Boumerdès. L’accident est survenu aux environs de 16h, lorsqu'une voiture de marque Leffan a brutalement heurté un homme qui traversait la chaussée, avant de se renverser sur le bitume. En plus de l'homme grièvement touché, la conductrice du véhicule touristique et trois autres femmes qui l’accompagnaient ont été blessées. Les cinq victimes ont été évacuées vers l'hôpital de la circonscription. La brigade locale de la gendarmerie a dressé son constat, comme préalable à l’ouverture d'une enquête sur les circonstances exactes de cet énième accident à cet endroit.

Salim Haddou