Saisie de plus de 6 quintaux de viande avariée

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La sûreté de wilaya de Bouira a saisi, la semaine dernière, une importante quantité de viande de dinde, impropre à la consommation, estimée à 6,36 quintaux. Selon un communiqué de la police, cette saisie record a été effectuée au cours d’une mission d’inspection des commerces de viande et de volaille au niveau du marché des fruits et légumes de la ville de Bouira, en compagnie des agents du contrôle de la direction du commerce et d’un vétérinaire des services agricoles (DSA). La mission de contrôle en question a touché 13 locaux commerciaux. Au total, huit bouchers ont été incriminés pour les motifs de commercialisation de viande impropre à la consommation et d’absence du certificat du vétérinaire, ajoute le communiqué de la police. La même source indique que la marchandise saisie a été acheminée vers le CET de Ras Bouira, pour être détruite. La police informe, par ailleurs, que ses services sont en train de préparer tout un dossier contre les contrevenants pour le remettre à la justice.

Djamel M.