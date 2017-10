Les logements de fonction du CFPA bientôt réhabilités

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Il n'échappe à aucune personne de passage devant le CFPA Krim Said de Drâa El-Mizan que les quatre logements de fonction sont à l'abandon.

En effet, ils ont été lancés en 1998. Il semblerait que de nombreuses malfaçons ont été relevées dans ce projet. D'ailleurs, selon un fonctionnaire en retraite, pas moins de deux bureaux d'études sont passés par là mais rien n'a été décidé à ce sujet. Ils sont toujours là. Ils ont même résisté au séisme de mai 2003 de Boumerdès. Dernièrement, le nouveau directeur, M. Rachid Djebari, a sollicité sa tutelle de prendre les mesures nécessaires pour leur réforme définitive ou leur réhabilitation. Effectivement, une commission de la Direction de la Formation Professionnelle de Tizi-Ouzou a effectué une sortie sur ce site. Certainement, le constat a été fait. Mais, le dernier mot reviendra au CTC. «Si le CTC décide qu'ils soient réhabilités, la direction dégagera une enveloppe financière. Si c'est le contraire, ils seront démolis. Ils ne doivent quand même pas rester dans cet état qui font d'eux une relique du passé», nous confiera une source de ce centre d'apprentissage. Toutefois, le personnel de cet établissement souhaite que ce projet soit relancé ou à défaut remplacé par un autre. «Chaque CFPA a bénéficié de son quota, pas le nôtre, parce que la situation de ces logements n'est pas encore tirée au clair. Nous aimerions que des logements de fonction voient le jour dans notre centre d'autant plus qu'il est parmi les plus importants de la wilaya», estimera un autre intervenant. En définitive, il est attendu qu'une mesure soit prise dans les prochains jours au sujet de ces quatre logements laissés à l'abandon depuis près de deux décennies d'autant plus que leur structure, selon certains fonctionnaires de l'établissement, ne présente pas vraiment une menace.

Amar Ouramdane