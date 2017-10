Une tentative de vol tourne au drame

Par DDK | Il ya 36 minutes | 38 lecture(s)

Les services de la 3e sûreté urbaine de Béjaïa ont pu résoudre une énigmatique affaire de meurtre. Un jeune homme répondant aux initiales K. C, âgé de 27 ans, originaire de la wilaya limitrophe de Sétif, serait tombé d’un bâtiment de la cité d’Iheddaden, banlieue de Béjaïa. Informés par les services des urgences du CHU de la présence, à l’hôpital, d’un mort dont le décès est dû à une chute, les policiers ont ouvert une enquête. À travers celle-ci, ils ont découvert que la victime et son compagnon, A. O, 26 ans, collègue dans un chantier, ont été influencés par B. N, 40 ans, qui leur a proposé l’idée d’un vol par effraction d’un appartement se trouvant dans un bâtiment de la cité d’Iheddaden. Seulement, au moment de l’exécution de l’opération, la victime serait tombée du bâtiment et a été gravement blessée. Elle a été abandonnée sans assistance par ses deux compères. Pour constitution d’une bande de malfaiteurs, vol par effraction et non assistance à personne en danger, les deux complices ont été présentés au parquet de Béjaïa.

A. Gana