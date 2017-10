Il s’est éteint à 107 ans

Par DDK | Il ya 37 minutes | 35 lecture(s)

à 107 ans, s’est éteint, lundi dernier, celui qui fut le doyen du village, de la ville et de la région de Mizrana. À cet âge sans doute, il comptait parmi les personnes les plus âgées de la wilaya, pour ne pas dire de l’Algérie entière. Natif de Tizi N’Bouali, un certain 21 septembre 1910, feu Arezki Boudissa, a passé sa jeunesse et sa vieillesse dans sa région natale. C’était un homme simple et modeste s’accordent à dire tous ceux qui l’ont connu. Il était discret, au point de refuser un hommage, qu’ont voulu lui rendre les habitants de son village. Le défunt a été enterré, hier, dans son village, emportant avec lui tout un répertoire historique dont il était probablement témoin durant ses 107 ans de vie.

K. H.