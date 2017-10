L’imam indésirable

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Rien ne va plus à la Zaouïa Cheikh Ben Abderahmane de Baâli à Bounouh. En effet, encore une fois, un problème entre l'imam et les membres du comité de la Zaouïa -non agréée, est enclenché depuis la fête de l'Achoura pour des raisons qui restent obscures. Depuis, la tension n’a cessé de monter entre les deux parties en conflit. Mercredi dernier, des dizaines de citoyens de l'Aârch Nath Smail sont descendus jusqu'à la brigade de Gendarmerie de Frikat pour demander «le départ sans condition» de cet homme religieux. «Nous ne voulons plus de lui. Depuis son arrivée, il a terni l'image de la Zaouia de notre Cheikh», nous informa un protestataire sans toutefois nous fournir d’explications. Néanmoins, on croit savoir que ce problème est en passe d'être réglé, puisque la direction des affaires religieuses prendrait la mesure nécessaire dans les prochains jours. Il est à rappeler qu'en juin dernier, une rixe avait éclaté entre les membres dudit comité et le même imam pour une affaire de la gestion de la cantine de ce lieu de culte juste avant la prière de Tarawih. Des blessés avaient même été enregistrés lors de l’échauffourée qui s'en était suivie, apprend-on. Le même imam avait été chassé de la mosquée du chef-lieu d'Ait Yahia Moussa après avoir été agressé par un fidèle. C'est dire que le problème qui couvait dans cette Zaouia, prônant la Tariqa Errahmania, est loin d'être résolu de manière définitive tant qu'une structure agréée ne soit mise sur pied.

A. O.