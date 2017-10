Arab ira se soigner en France !

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Mission accomplie. Et quelle mission ! Heureux d’avoir collecté la somme d’argent nécessaire aux soins de leur ami et voisin du village, les habitants de Tillilit à trois kilomètres à l’ouest d’Ain El Hammam-ville, se confondent en remerciements, envers tous ceux qui les ont aidés à rendre possible la noble tâche consistant à aider un des leurs aller se soigner. Il ne resterait donc que les formalités d’usage pour que Arab Ait Saadi embarque pour Paris où l’attendent de nombreux compatriotes du village qui devraient prendre le relais. Pour en arriver là, beaucoup de sacrifices ont été consentis par les villageois, particulièrement les jeunes bénévoles qui n’ont pas cessé de sillonner les routes, les villages et les villes de la wilaya de Tizi-Ouzou à la recherche de l’aide auprès de la population. Les bienfaiteurs ont été nombreux à répondre à l’appel de Tillilit. Ils ont montré, encore une fois, que la solidarité ancestrale que nous ont léguée nos aïeux est toujours vivace, ancrée dans nos veines. Qu’ils soient de Michelet, de Tizi-Ouzou, d’Azazga et autres, les citoyens ont su se montrer généreux. Cette action, une première à Ain El Hammam, est considérée là comme un challenge, un défi qui a été relevé grâce à la mobilisation de tous. Tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération, via un placard affiché en ville et ailleurs, les habitants disent toute leur «gratitude aux donateurs et aux âmes charitables qui ont manifesté leur générosité avec une grande compassion et une parfaite adhésion à cet élan de solidarité. Nous avons osé, Dieu était avec nous». Les citoyens des villages d’Aourir, Tasga Melloul, Ighil Boghni, Ait Ailem, Taourirt Menguellet et autres, ont également été remerciés pour leur avoir prêté main forte dans ces moments de communion, de solidarité. «Les présidents des APC d’Ain El Hammam, d’Ath Bouyoucef, de Tadmaït et de Fréha ainsi que toutes les autorités qui ont facilités la tâche des bénévoles, sur le terrain» ont été remerciés, à leur tour, pour leur aide.

A.O.T.